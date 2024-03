Concert au Bar à Trucs: L’Oreille Sauvage Le bourg Lherm, samedi 30 mars 2024.

L’Oreille Sauvage est un duo sensible, qui s’affranchit des codes et genres pré établis. A deux, Mathilde et Cyril mêlent allègrement les styles et les instruments pour donner à leurs compositions une couleur singulière. Leurs chansons rayonnent la joie et la passion qui les anime dans une ambiance folk poétique. Et en bonus, quelques reprises façon Oreille Sauvage, pour une ambiance conviviale et chaleureuse.

19h30: Restauration sur réservation par mail baratrucs.lherm46@gmail.com ou au 06 70 06 28 90

Repas végétarien à préciser au moment de la réservation.

21h00: Concert EUR.

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

Le bourg Le Bar à Trucs

Lherm 46150 Lot Occitanie baratrucs.lherm46@gmail.com

