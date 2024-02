Concert au Backstage Duo Ballad Capbreton, samedi 10 février 2024.

Concert au Backstage Duo Ballad Capbreton Landes

Duo Ballad (Jazz) au Backstage pour ambiancer le patio et vos oreilles. Rendez-vous à 20h30 pour une belle soirée tapas, rafraîchissements et ambiance chaleureuse !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 23:00:00

5 Rue du Général de Gaulle

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert au Backstage Duo Ballad Capbreton a été mis à jour le 2024-02-02 par OTI LAS