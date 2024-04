Concert au 18: David Bleu Le 18 Castelfranc, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi 5 avril venez plonger avec nous dans l’univers captivant de David Bleu, un artiste dont la voix polyvalente te transporte à travers un voyage envoûtant.

De la fusion audacieuse de prières énervées à des incantations lancinantes, chaque note révèle une énergie authentique et exaltante.

Accompagné d’une symphonie de distorsion, de boucles rythmiques, de beatbox et d’harmonies vocales, David tisse un univers sonore unique. C’est comme si chaque performance était un patchwork vibrant, mêlant habilement des fils punk à des broderies a cappella, révélant ainsi les talents secrets de ce vocaliste hors pair.

Plongeons vendredi 5 avril dans cette expérience musicale exaltante où chaque son et chaque rythme vous emportent vers de nouvelles hauteurs de créativité et d’expression artistique.

Début du concert à 21h00.

Possibilité toujours de commander à la roulote et c’est ouf !

Et on se gare pas devant les pompiers merci !

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 02:00:00

Le 18 33 avenue de la Bastide

Castelfranc 46140 Lot Occitanie derrierelusine@gmail.com

