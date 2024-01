Concert: Atoem Le SEW Morlaix, jeudi 1 février 2024.

Concert: Atoem Le SEW Morlaix Finistère

Concert et Dj set, OUVERTS À TOUS•TES (étudiant ET non étudiant). Concert gratuit et uniquement sur Inscription.

Jean-Paul Vermot, Maire de Morlaix et Président de Morlaix communauté ainsi que les élus communaux et communautaires présentent pour les étudiants du territoire un concert exceptionnel de ATOEM.

ATOEM Électro Ambient Techno Pop Gabriel et Antoine y voient une analogie avec leur musique qui part souvent d’une orchestration lisible pour finir dans une explosion de sons synthétiques et déstructurés. Ils sont une des révélations des Trans Musicales en 2018 avant d’être repéré par le MaMA, Les Vieilles Charrues ou les Inouïs du Printemps de Bourges. Entropy tour présente un nouveau show visuel qui allie performance laser et lumière, soyez prêts à voyager en orbite .

Le SEW 39 Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact@sew-morlaix.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 21:30:00

fin : 2024-02-01



L’événement Concert: Atoem Morlaix a été mis à jour le 2024-01-23 par OT BAIE DE MORLAIX