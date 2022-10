Concert Atlas 4tet

2022-11-04 21:00:00 – 2022-11-04 22:00:00 EUR Jazz progressif

Atlas attelle un Jazz d’altière stature à une caravane de sonorités brutes,

Des sons satellitaires, matelassés, tacites, valsent en sarabande dans un bain d’acoustique,

Nappes électrisantes qui s’étirent et s’altèrent en de furieux chorus, solos asymétriques,

Et les vents de l’Atlas soufflent pour un instant une musique indomptable aux échos enivrants. Line up:

Léo DELAY: batterie, percussions

Romain MAITROT: trompette, bugle, synthé

Léo MOLINARI: guitare, synthé, voix

Nicolas CANAVAGGIA: basse, contrebasse

