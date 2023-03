Concert > Atlantis Remilly Les Marais Remilly Les Marais Catégories d’Évènement: Manche

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 23 juillet prochain à la salle André Leduc de Rémilly-les-Marais, pour un concert du groupe Atlantis. Une plongée en eaux douces ! Emmené par la voix de Deborah Lennie, infatigable chercheuse d'or, Atlantis vous invite à plonger dans son répertoire jazz-folk enivrant, tendre et mystérieux. Les compositions originales basées sur des textes d'Emily Dickinson, d'E.E. Cummings, de W.H. Auden…, les quelques standards de jazz arrangés, les morceaux empruntés farouchement à Joni Mitchell, Tim Buckley…offrent un terrain de jeu de choix au quartet. Les talents de François Chesnel, Patrice Grente, Etienne Ziemniak se déploient et offrent un écrin à la superbe voix, ensorcelante, de Deborah. Atlantis développe une musique intense… polit, sculpte, dessine sa propre toile qui se révèle pleinement lorsqu'elle est exposée. Leur premier album a été enregistré au studio de la Buissonne en décembre 2022, vous en aurez la primeur. Atlantis est composé de Deborah Lennie au chant, François Chesnel au piano, Patrice Grente à la contrebasse et Étienne Ziemniak à la batterie.

