CONCERT ATINE (IRAN/PALESTINE/FRANCE) Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 16 juin 2024.

Dimanche

La rencontre inédite de cinq musiciennes, Aïda Nosrat, Sogol Mirzaei, Christine Zayed, Marie-Suzanne de Loye et Saghar Khadem, a donné naissance à un corpus de chansons iraniennes réarrangées, symbole de l’héritage de leurs trajectoires personnelles et riches de diversité musique traditionnelle iranienne, arabe, flamenco, jazz et baroque. Le tar, le qanun, la voix, la viole de gambe et les percussions sont ici réunis pour faire résonner la poésie persane du XIXème siècle mais aussi des compositions inédites.Tout public

13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 16:00:00

fin : 2024-06-16

Place de la 2ème DC Chapelle

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateaumediation@departement54.fr

