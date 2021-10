« CONCERT-ATELIER » POUR LA JOIE MUSICALE EXPANSIVE « Splendeurs cosmiques… » Autre lieu, 26 novembre 2021, Genève.

« CONCERT-ATELIER » POUR LA JOIE MUSICALE EXPANSIVE « Splendeurs cosmiques… »

Autre lieu, le vendredi 26 novembre à 19:00

[[http://www.roxiva.com](http://www.roxiva.com)](http://www.roxiva.com)——————- ### POUR LA JOIE MUSICALE EXPANSIVE ### ALEXANDRE QUARANTA ### DU 26-28 NOVEMBRE Une invitation à un voyage intérieur porté par la synergie d’un mixage musical et de la technologie Roxiva ([www.roxiva.com](http://www.roxiva.com)) qui est une lampe stroboscopique spéciale en mesure d’induire différents types de transes et d’états de conscience non-ordinaires par le biais de stimulations lumineuses rythmiques. En soirée le vendredi et le samedi, et en journée le dimanche. ### « Splendeurs cosmiques… » ### Vendredi 26 novembre : 19h-22h – 20 places Sous la lampe, en groupe, une incursion kaléidoscopique dans l’univers hyper créatif de la musique électronique et de sa capacité à évoquer et suggérer un sentiment océanique et cosmique, et à nous propulser dans l’imaginaire pur des mondes du futur et des voyages spatiaux… **DEROULEMENT d’un « CONCERT – ATELIER » -** – Présentation générale de 20 minutes à 60 minutes (selon les publics et les besoins), questions. – Préparation et installation des participants sous les lampes. – Expérience sous les lampes, 3 à 4 personnes par lampe, les yeux fermés, durant l’écoute du mixage musical. La durée totale de l’expérience sous la lampe est comprise entre 10 minutes et 60 minutes selon les contextes. Le plus souvent la durée est de 45 minutes. – Un espace et un temps de parole – questions et partages autour des expériences vécues par les participants – sera ensuite en place pour ceux qui le souhaite avant de clôturer l’atelier. Il est demandé idéalement à chaque participant d’apporter un tapis de sol ou un tapis de yoga, ainsi qu’un petit coussin de tête peu épais et peu encombrant (une serviette pliée fait l’affaire aussi). Nous invitons aussi chaque participant à emporter si possible un châle ou une fine couverture pour encore plus de confort en se couvrant durant le voyage immersif et d’éviter tout risque d’avoir froid à un moment donné. Places limitées. Participation 45 CHF pp. Information et réservation: 022 548 37 33 / [[info@espace-diamono.ch](mailto:info@espace-diamono.ch)](mailto:info@espace-diamono.ch) Centre Culturel Espace Diamono 4b rue des Moraines, 1227 Carouge

Voyage intérieur par la synergie du mixage musical et de la technologie Roxiva, lampe stroboscopique induisant différents états de conscience non-ordinaires par stimulations lumineuses rythmiques.

