Concert Atelier Jazz Valence et Romans, 29 mars 2020-29 mars 2020, Romans-sur-Isère. Concert Atelier Jazz Valence et Romans 2020-03-29 18:30:00 18:30:00 – 2020-03-29 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère But – confronter les élèves au public sur des répertoires préparés et répétés au cours de la saison. Les élèves auront également l’opportunité d’entendre et de voir le travail accompli par les autres ateliers.



But – confronter les élèves au public sur des répertoires préparés et répétés au cours de la saison. Les élèves auront également l'opportunité d'entendre et de voir le travail accompli par les autres ateliers.

Professeurs : Gil Lachenal et Partice Foudon
accueilbilletterie@lacordonnerie-romans.com +33 4 84 35 03 80



Professeurs : Gil Lachenal et Partice Foudon

