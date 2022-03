Concert – Astroclub #2 : Manu Le Malin • Cuften [live av] • Jean Terechkova • Dr.Elfa Saint-Brieuc, 1 avril 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Astroclub #2 : Manu Le Malin • Cuften [live av] • Jean Terechkova • Dr.Elfa Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-04-01 21:30:00 – 2022-04-01 04:30:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

MANU LE MALIN [hardcore]

Depuis plus de 20 ans, Manu Le Malin incarne à lui seul un pan de l’histoire de la techno. Artificier d’une musique sombre depuis l’émergence de la rave en France au début des années 90, il en est devenu l’une des figures les plus emblématiques et personnifie à lui seul le hardcore français.

Réputé dans le monde entier, hissé au rang de légende par les autres porte-étendards de la culture techno et hardcore comme Jeff Mills, Lenny Dee ou The DJ Producer, il est un des plus importants représentants de la scène underground. Il assène, toujours avec la même fougue, des sets hardcore et techno puissants, ravageurs, furieux avec une technique impeccable dont lui seul a le secret. Personnage sans équivoque à l’intégrité inchangée depuis ses débuts, Manu le Malin est un activiste passionné et passionnant, une référence.

CUFTEN [live AV]

La rave a de beaux jours devant elle ! Viking-geek passionné de machines et de bidouillages sonores, Cuften s’amuse à déconstruire l’esthétique rave et les sons old school avec sa vision futuriste et singulière. DJ depuis l’adolescence, Cuften a d’abord commencé dans les free party, avant de collectionner les vieux synthétiseurs et de bricoler ses propres outils de production pour livrer une musique qui vient de ses tripes : spontanée, frontale et 100% analogique, à l’image de ses lives machines qu’il orchestre avec une énergie débordante, camouflé derrière sa chevelure mouvante au gré de ses snares, kicks et drums.

JEAN TERECHKOVA [techno rave | Rennes]

Danseuse classique et pianiste convertie à l’art du DJing, Jean Terechkova cultive les métamorphoses fertiles, à l’image de son nom de scène, addition d’un surnom masculin de longue date et d’un hommage à la première femme cosmonaute. Depuis ses premiers amours pour la techno industrielle, elle multiplie ses références et élargit son spectre musical vers les sons rave des années 90, l’acid, le hardcore, poussant jusqu’au frapcore et autres formes de hard dance. Pourtant, ses mixes font toujours jaillir la mélodie des kicks ravageurs, et recherchent, par-delà la violence, toute la poésie de la brutalité.

DR.ELFA [techno indus | Caen]

Habituée à tirer sur l’ambulance, Dr.Elfa opère bien souvent à chaud, sans prendre de gants, sur une musique qui plonge au plus profond de nos entrailles. Elle aime piocher dans les abysses de notre inconscient, agiter cet instinct rebelle en chacun·e de nous. Elle se veut brutale, féroce, légèrement tribale, tumultueuse dans un tableau sombre et parsemé de quelques gouttes de couleurs. Ce n’est pas un sentiment de tristesse qui en émane mais plutôt celui d’une colère, d’une envie fédératrice de se battre contre des injustices, pour célébrer ensemble la fête d’un nouveau départ, de notre nouvelle histoire !

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

MANU LE MALIN [hardcore]

Depuis plus de 20 ans, Manu Le Malin incarne à lui seul un pan de l’histoire de la techno. Artificier d’une musique sombre depuis l’émergence de la rave en France au début des années 90, il en est devenu l’une des figures les plus emblématiques et personnifie à lui seul le hardcore français.

Réputé dans le monde entier, hissé au rang de légende par les autres porte-étendards de la culture techno et hardcore comme Jeff Mills, Lenny Dee ou The DJ Producer, il est un des plus importants représentants de la scène underground. Il assène, toujours avec la même fougue, des sets hardcore et techno puissants, ravageurs, furieux avec une technique impeccable dont lui seul a le secret. Personnage sans équivoque à l’intégrité inchangée depuis ses débuts, Manu le Malin est un activiste passionné et passionnant, une référence.

CUFTEN [live AV]

La rave a de beaux jours devant elle ! Viking-geek passionné de machines et de bidouillages sonores, Cuften s’amuse à déconstruire l’esthétique rave et les sons old school avec sa vision futuriste et singulière. DJ depuis l’adolescence, Cuften a d’abord commencé dans les free party, avant de collectionner les vieux synthétiseurs et de bricoler ses propres outils de production pour livrer une musique qui vient de ses tripes : spontanée, frontale et 100% analogique, à l’image de ses lives machines qu’il orchestre avec une énergie débordante, camouflé derrière sa chevelure mouvante au gré de ses snares, kicks et drums.

JEAN TERECHKOVA [techno rave | Rennes]

Danseuse classique et pianiste convertie à l’art du DJing, Jean Terechkova cultive les métamorphoses fertiles, à l’image de son nom de scène, addition d’un surnom masculin de longue date et d’un hommage à la première femme cosmonaute. Depuis ses premiers amours pour la techno industrielle, elle multiplie ses références et élargit son spectre musical vers les sons rave des années 90, l’acid, le hardcore, poussant jusqu’au frapcore et autres formes de hard dance. Pourtant, ses mixes font toujours jaillir la mélodie des kicks ravageurs, et recherchent, par-delà la violence, toute la poésie de la brutalité.

DR.ELFA [techno indus | Caen]

Habituée à tirer sur l’ambulance, Dr.Elfa opère bien souvent à chaud, sans prendre de gants, sur une musique qui plonge au plus profond de nos entrailles. Elle aime piocher dans les abysses de notre inconscient, agiter cet instinct rebelle en chacun·e de nous. Elle se veut brutale, féroce, légèrement tribale, tumultueuse dans un tableau sombre et parsemé de quelques gouttes de couleurs. Ce n’est pas un sentiment de tristesse qui en émane mais plutôt celui d’une colère, d’une envie fédératrice de se battre contre des injustices, pour célébrer ensemble la fête d’un nouveau départ, de notre nouvelle histoire !

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-02-21 par