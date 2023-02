Concert : ASTAFFORT MODS La Réole, 3 février 2023, La Réole La Réole.

Concert : ASTAFFORT MODS

Café de La Petite Populaire La Réole Gironde

2023-02-03 – 2023-02-03

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc

La Réole

Gironde

La Réole

EUR 10 Astaffort sort du Lot et chie dans ta Garonne ». Ces mecs du 47 sont de gros bourrus. Pas les derniers pour râler. Sur tout. Tout le temps. Leur disque est noir. Comme une prune qui aurait trop séché. L’accent est à couper au canif. Un Cabrel acariâtre. Mille fois plus vénère que l’original. Hardcore. Ils sont la réponse pastorale aux diatribes cockney du cool duo de Notthingam, Sleaford Mods. Sauf que l’on comprend tout. Et que les gars ont sacrément bossé les textes.

Car si on gratte un peu sous le vernis léger de la bouffonnerie, apparaissent des considérations beaucoup plus profondes sur le difficile rapport ville/campagne. Démarré comme une blague, le projet atteint des dimensions sociologiques inopinées.

David Lespes

Café de La Petite Populaire 33, rue Armand Caduc La Réole

