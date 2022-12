Concert Aspach-Michelbach, 15 janvier 2023, Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach. Concert rue de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin

2023-01-15 – 2023-01-15 Aspach-Michelbach

Haut-Rhin Aspach-Michelbach EUR Le Panik Orchestra vous invite à son concert d’hiver pour une fin d’après-midi toute en musique et une programmation riche et variée, interprétée avec brio par les musiciens de l’harmonie. Le Panik Orchestra vous invite à son concert d’hiver pour une fin d’après-midi toute en musique et une programmation riche et variée, interprétée avec brio par les musiciens de l’harmonie. +33 6 81 51 59 85 Aspach-Michelbach

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Autres Lieu Aspach-Michelbach Adresse rue de l'église Aspach-Michelbach Haut-Rhin Ville Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach lieuville Aspach-Michelbach Departement Haut-Rhin

Concert Aspach-Michelbach 2023-01-15 was last modified: by Concert Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach 15 janvier 2023 Aspach-Michelbach Haut-Rhin rue de l'église Aspach-Michelbach Haut-Rhin Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Haut-Rhin