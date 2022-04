Concert : Ashinoa et Rest In Gale L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : Ashinoa et Rest In Gale L’international, 4 mai 2022, Paris. Le mercredi 04 mai 2022

de 19h00 à 23h00

. payant Sur place : 7 EUR

L’International (11e) accueille le 4 mai deux groupes de psyché expérimental et de rock/punk, accompagnés d’invités! ⚡ ASHINOA ⚡ (Lyon – Psyché expérimental) “Une ambiance motorique et mentale, c’est ce qui se dégage immédiatement de la musique d’Ashinoa. Ashinoa se nourrit et s’inspire de divers courants : « Pour les influences dub, cela proviendrait surement d’un artiste pop aux larges références dub : Skinshape. On en écoutait beaucoup au moment où l’album à été composé mais aussi beaucoup de El Michels Affair, pour l’influence plus hip-hop instrumental. ” (Viktor Der Panini Joe, Section 26.) Des mots aux allures de présage de bonne augure avant la sortie du deuxième album de la formation lyonnaise sur Fuzz Club Records le 25 mars prochain ! ⚡ REST IN GALE ⚡ (Romainville – Pub Rock/Post-Punk) Des hymnes frénétiques aux accents orientaux, la voix d’outre-tombe et l’ambiance de fin de kermesse posée, ils évoluent maintenant en troupe, avec 6 membres piliers et peuvent souvent être jusqu’à 10 sur scène. C’est de cette sublime et puissante réunion que Rest In Gale tire son panache et embringue les foules. Anarchie partielle, cherchant à assassiner l’oppresseur, on peut lire dans ce groupe des influences multiples – la fougue nerveuse du post-punk de the Fall, le nihilisme de la no-wave new-yorkaise, le hip-hop revendicatif, mais aussi l’histoire tourmentée de ses membres. + Guest ▂▂▂▂ L’INTERNATIONAL Accès libre au bar du RDC et terrasse Tarif : 7€ Happy-hour de 16h à 20h Pass Sanitaire nécessaire (sauf évolution de la réglementation en vigueur) Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts 5 rue Moret, Paris 11 Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3) L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/717089902783549/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/717089902783549/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D http://my.weezevent.com/ashinoa-en-concert-a-linternational

Ashinoa + Rest In Gale + Guest

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris Departement Paris

L'international Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert : Ashinoa et Rest In Gale L’international 2022-05-04 was last modified: by Concert : Ashinoa et Rest In Gale L’international L'international 4 mai 2022 L'international Paris Paris

Paris Paris