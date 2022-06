Concert – Ashes To Ashes, 29 juillet 2022, .

Concert – Ashes To Ashes

2022-07-29 – 2022-07-29

Ashes To Ashes, Hugues et Gaël, duo acoustique Guitare/banjo/chant et contrebassine/chœurs (contrebasse rustique avec une poubelle, washtub bass in english). Niveau style c’est principalement de la musique populaire nord américaine : blues, folk, old time, gospel blanc, des reprises de Dylan, et aussi un peu de Brassens, de Gainsbourg, et tous les trucs qu’on aime bien avec mon collègue Gaël.

