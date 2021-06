La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Concert – Ashek nameh Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Concert – Ashek nameh Musée Hector-Berlioz, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, La Côte-Saint-André. Concert – Ashek nameh

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 11 juillet à 16:30

**Ashek nameh** ————— ### Concert Au son du oud, des percussions et du kamânche, ce trio présente un répertoire de musiques traditionnelles d’Iran et de Syrie, ainsi que leurs propres compositions.

Entrée sur réservation auprès du musée / Annulation en cas de pluie

Musique et chants traditionnels Iraniens et Syriens. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T16:30:00 2021-07-11T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André