Concert Asasp-Arros, 1 avril 2022, Asasp-Arros. Concert Asasp-Arros

2022-04-01 20:30:00 – 2022-05-01

Asasp-Arros Pyrénées-Atlantiques Asasp-Arros EUR 0 0 Concert avec au programme :

– Chorasane : Chœur de femmes d’Asasp

– Chœur Philia : Chœur mixte d’Oloron

– Corazon de Cuenca : Chœur mixte de Billère Concert avec au programme :

– Chorasane : Chœur de femmes d’Asasp

– Chœur Philia : Chœur mixte d’Oloron

– Corazon de Cuenca : Chœur mixte de Billère +33 5 59 39 98 00 Concert avec au programme :

– Chorasane : Chœur de femmes d’Asasp

– Chœur Philia : Chœur mixte d’Oloron

– Corazon de Cuenca : Chœur mixte de Billère Asasp arros

Asasp-Arros

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Asasp-Arros, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Asasp-Arros Adresse Ville Asasp-Arros lieuville Asasp-Arros Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert Asasp-Arros 2022-04-01 was last modified: by Concert Asasp-Arros Asasp-Arros 1 avril 2022 Asasp-Arros Pyrénées-Atlantiques

Asasp-Arros Pyrénées-Atlantiques