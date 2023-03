Concert Asaka String Quartet à Ferrandou Les Esprières, 19 mai 2023, Tauriac .

Concert Asaka String Quartet à Ferrandou

Ferrandou Atelier Les Esprières Tauriac Lot Les Esprières Ferrandou Atelier

2023-05-19 20:30:00 – 2023-05-19

Les Esprières Ferrandou Atelier

Tauriac

Lot

EUR Eleanor Alberga Quartet No 2

Frank Bridge Quartet No 1 en mi mineur (« Bologne »)

Arnold Bax Quartet No 1 en sol majeur

Le Quatuor Asaka est un quatuor à cordes primé formé en 2021 à la Royal Academy of Music de Londres où ils sont actuellement Chamber Music Fellows pour 2022/23. Originaires de Chine, de Hong Kong et d’Écosse, les Asaka apportent chacun leur propre identité. Ils sont fiers de communiquer leur plaisir de faire de la musique ensemble et de partager cela avec leur public, avec un vif intérêt pour la musique de compositeurs sous-représentés.

Parmi les temps forts à venir, un récital pour la Journée internationale de la femme réunissant toutes les compositrices, une résidence avec Ferrandou Musique en mai 2023 et le concert d’ouverture du Festival de Dinard en août 2023. En novembre 2023, elles embarqueront pour une tournée à Hong Kong dans le cadre

du Programme d’échange mondial Sir Elton John.

Ferrandou musique

Andrew Mason

Les Esprières Ferrandou Atelier Tauriac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par