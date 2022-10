Concert: « Artistes de l’UNESCO pour la Paix » aux Grande Écuries, 20 novembre 2022, .

Concert: « Artistes de l’UNESCO pour la Paix » aux Grande Écuries



2022-11-20 16:30:00 – 2022-11-20

15 Le 20 novembre assistez à un concert exceptionnel des artistes de l’Unesco sous le dôme des Grandes Écuries.

Carmina Burana : Une plongée dans le monde fascinant du Moyen-âge. Inspirés par la brièveté et les aléas de la vie, 24 manuscrits du XIIIème, retrouvés au XIXème siècle dans une abbaye bavaroise, chantent le jeu, le vin, les plaisirs de la chair et se jouent de la roue du destin. Carl Orff en souligne les contrastes et la démesure dans une partition au rythme éblouissant directement inspiré par Stravinski.

C’est cette œuvre impertinente, unique en son genre, que reprend avec brio le Chœur et Orchestre Philharmonique International, sous la direction d’Amine Kouider, artistes de l’UNESCO pour la paix, dans sa version pour solistes, chœur, deux pianos et percussions.

Un hommage percutant donné pour le bicentenaire d’Henri d’Orléans, un Prince de l’art et de l’esprit.

