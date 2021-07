Concert Artie’s Aix-en-Provence, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aix-en-Provence. Concert Artie’s 2021-07-10 – 2021-07-10 Chapelle du Sacré Coeur 20 rue Lacepède

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Trio Violon / Violoncelle / Accordéon

Un voyage sonore de Bach à Piazzolla



Avec Mathilde Borsarello Herrmann au violon, Gauthier Herrmann au violoncelle et Pierre Cussac à l’accordéon Artie’s revient avec un nouveau programme pour cordes et accordéon. Cette année, une note plus sud-américaine avec le feu de Piazzolla, et toujours les arrangements incroyables de Pierre Cussac. gauthiercello@gmail.com +33 6 07 40 38 54 http://arties-group.com/ Trio Violon / Violoncelle / Accordéon

