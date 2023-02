Concert Arthur Manuel & Thomas Aubé, 22 février 2023, Crozon .

Concert Arthur Manuel & Thomas Aubé

13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistere

2023-02-22 20:30:00 – 2023-02-10

Crozon

Finistere

Arthur Manuel & Thomas Aubé vous proposent une balade transatlantique au travers de musiques folk teintées de blues.

Thomas Aubé, guitariste de Nantes, a développé un style s’inspirant de la country nashvillienne et du rock anglais. Il joue dans diverses formations nantaises (Denis & the Nolapsters, le duo PA, Kord’accord’), et collabore régulièrement avec le guitariste de jazz Daniel Givone.

Arthur Manuel, guitariste et chanteur de Camaret, navigue sur un répertoire de folksongs américaines et d’airs irlandais. Il accompagne un temps le maître de banjo old time Youra Marcus lors de ses derniers concerts, et joue actuellement dans le groupe de fest-noz Skrab, ainsi qu’avec le cercle celtique Brug ar Menez. Il enseigne aussi la guitare au sein de l’école Kaniri ar Mor à Crozon.

Les deux complices partagent la scène depuis une dizaine d’années, mêlant leurs influences et leurs guitares pour un concert tout en énergie et en finesse.

La Maison des 3 métiers à Crozon

Ce vendredi soir à 20h30 concert suivi d’un moment convivial autour des artistes.

+33 2 56 10 67 28

Crozon

dernière mise à jour : 2023-02-07 par