Concert ARTC Jazz Session Espace Balavoine Bizanos, samedi 13 avril 2024.

Faites-vous plaisir et faites une différence en participant à cette soirée caritative dédiée à la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Guy Brunschwig et son Big Band de la Cité des Arts de Lescar vous feront swinguer sur les rythmes du jazz, et vous permettront de contribuer à une cause importante.

Rejoignez-nous pour cette soirée exceptionnelle. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Espace Balavoine 2 Avenue de l’Europe

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@artcbearn.org

