Concert : Artamuse Chaingy Chaingy, samedi 6 avril 2024.

Concert : Artamuse Le groupe Artamuse s’invite à la salle des fêtes de Chaingy ! Samedi 6 avril, 20h30 Chaingy Voir https://www.chaingy.fr/

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Le groupe Artamuse sera en concert à la salle des fêtes de Chaingy le 6 avril ! L’occasion d’écouter des morceaux alliant jazz, lounge, dance, poprock et variété internationale.

Réservation obligatoire : Une vente de billets est organisée sur deux dates, le jeudi 28 mars et le jeudi 4 avril de 14h à 19h en mairie. Vente sur place le soir du concert en fonction des places encore disponibles

Paiement uniquement par chèque ou espèces

Placement libre le jour du concert – concert debout

Chaingy Chaingy Chaingy

