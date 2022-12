Concert : Art Of Jazz Orchestra Wattwiller Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Concert : Art Of Jazz Orchestra Wattwiller, 28 janvier 2023, Wattwiller Wattwiller. Concert : Art Of Jazz Orchestra 1 rue du Général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 Wattwiller

Haut-Rhin Wattwiller Salsa, Funk, Hip-hop, Electro pop, Rhythm and Blues, Soul music, des morceaux dans la plus pure tradition jazzy, interprétés par des musiciens émérites: trompettistes, trombones, saxophonistes accompagnés par une section rythmique unique : congas/percussionniste, batteur, guitaristes, pianiste. Une soirée à ne rater sous aucun prétexte, et qui met à l’honneur des compositeurs connus et reconnus : Phil Collins, Quincy Jones, Herbie Hancok, Axl Rose/Slash, The Doobie Brothers, Patrick William et cerise sur le gâteau pour le final… Astor Piazzola. Salsa, Funk, Hip-hop, Electro pop, Rhythm and Blues, Soul music, des morceaux dans la plus pure tradition jazzy, interprétés par des musiciens émérites. +33 3 89 39 77 15 Wattwiller

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wattwiller Autres Lieu Wattwiller Adresse 1 rue du Général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin Ville Wattwiller Wattwiller lieuville Wattwiller Departement Haut-Rhin

Wattwiller Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattwiller-wattwiller/

Concert : Art Of Jazz Orchestra Wattwiller 2023-01-28 was last modified: by Concert : Art Of Jazz Orchestra Wattwiller Wattwiller 28 janvier 2023 1 rue du Général de Gaulle Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller Haut-Rhin Haut-Rhin Wattwiller

Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin