Concert Art Of Jazz Orchestra Vieux-Thann, samedi 18 mai 2024.

Le Big Band « Art of Jazz Orchestra » est de retour pour un double concert avec son illustre voisin d’Outre-Rhin, le « Big Sound Orchestra ». L’explosion musicale qui s’annonce promet d’être absolument remarquable, une expérience incontournable pour tous les amateurs de musique en quête d’émotions et de découvertes. Venez vous laisser emporter par ce festival de sonorités envoûtantes. EUR.

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18

rue de l’Artois

Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est trumpet.fj@gmail.com

