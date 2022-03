Concert « Art dégénéré » École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 14 mai 2022, à 20h, le quatuor Gi vous invite à un concert à l’école de musique.** **Tarifs :** 12 € / 8 € **Infos :** * **Site internet :** [http://www.quatuor-en-liberte.fr/](http://www.quatuor-en-liberte.fr/) * **Tél. :** 03 20 98 80 79 * **Mail :** bercy.jeanclaude@orange.fr

