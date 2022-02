Concert : Art Big Band Dinard, 26 mars 2022, Dinard.

Concert : Art Big Band Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 22:00:00 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine

Le Art Big Band est un grand orchestre de jazz de 18 musiciens originaires de Trouville-sur-mer.

Pour ce concert exceptionnel, c’est Marc Scognamiglio, directeur du Royal Emeraude et membre de l’orchestre, qui vous interprétera de grands standards Américains, notamment du grand Frank Sinatra!

De Fly Me To The Moon, à New-York New-York, en passant par Night and Day, voilà un moment hors du temps, entre élégance et swing.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Footballeurs Sans Frontières ».

Billetterie disponible en ligne sur : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Billetterie disponible dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme.

Samedi 26 mars 2022 – 20h30 – Casino Barrière

luc.foubert@fl-prod.fr +33 6 14 19 18 58 http://www.lesmusicales.eu/

Le Art Big Band est un grand orchestre de jazz de 18 musiciens originaires de Trouville-sur-mer.

Pour ce concert exceptionnel, c’est Marc Scognamiglio, directeur du Royal Emeraude et membre de l’orchestre, qui vous interprétera de grands standards Américains, notamment du grand Frank Sinatra!

De Fly Me To The Moon, à New-York New-York, en passant par Night and Day, voilà un moment hors du temps, entre élégance et swing.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Footballeurs Sans Frontières ».

Billetterie disponible en ligne sur : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Billetterie disponible dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme.

Samedi 26 mars 2022 – 20h30 – Casino Barrière

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-01-31 par