Concert Arsonic Rock Band Sélestat, samedi 2 mars 2024.

Concert Arsonic Rock Band Sélestat Bas-Rhin

Plongez dans une soirée électrisante avec le groupe Arsonic à l’Évasion ! Vibrez au son des meilleures reprises rock, funk, pop et disco. Petite restauration et buvette sur place

Plongez dans une soirée électrisante avec le groupe Arsonic à l’Évasion ! Vibrez au son des meilleures reprises rock, funk, pop et disco. Rejoignez-nous pour une expérience sonore qui éveillera vos sens et vous fera vibrer au rythme de la musique !



19h30-20h première partie avec Cachou-Cachou.

20h15-21h Arsonic Rock Band

Petite restauration et buvette sur place, ouverture des portes à 19h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02

1 Rue du Tabac

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est evasion-communication@apeicentrealsace.fr

L’événement Concert Arsonic Rock Band Sélestat a été mis à jour le 2024-02-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme