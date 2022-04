Concert : Arsenik Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert : Arsenik Montluçon, 9 avril 2022, Montluçon. Concert : Arsenik CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

2022-04-09 – 2022-04-09 CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon Allier Le groupe intemporel du rap français Arsenik sera sur scène le 2 octobre à Montluçon.

Retrouvez sur scène l’un des groupes les plus incisifs du rap français. contact@centreathanor.com +33 4 70 08 14 40 https://www.centreathanor.com/ CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Ville Montluçon lieuville CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Concert : Arsenik Montluçon 2022-04-09 was last modified: by Concert : Arsenik Montluçon Montluçon 9 avril 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier