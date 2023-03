Concert : Ars Subtilior Château de Pau, 16 mars 2023, Pau .

Concert : Ars Subtilior

2 Rue du Château Château de Pau Pau Basses-Pyrénées Château de Pau 2 Rue du Château

2023-03-16 – 2023-03-16

Château de Pau 2 Rue du Château

Pau

Basses-Pyrénées

10 10 EUR L’ensemble Doulce Mémoire sous la direction de Denis Raison Dadre, aux flûtes, de Véronique Bourin, soprano, de Nolwenn Le Guern, à la vièle, d’Erwan Picquet, chanteur baryton et de Miguel Henry à la luth et la guitare renaissance vous présentent à l’occasion de leur venue au château de Pau Ars subtilior, Musique de cour pour le Prince des Pyrénées (1343-1391).

Sur les musiques contemporaines du règne de Gaston Fébus, l’ensemble Doulce Mémoire vous propose des musiques qui se rattachent au style sophistiqué complexe, spéculatif et virtuose que nous nommons aujourd’hui l’Ars subtilior (art plus subtil) sans doute une des musiques les plus étonnantes que l’Occident ait inventées.

L’ensemble Doulce Mémoire sous la direction de Denis Raison Dadre, aux flûtes, de Véronique Bourin, soprano, de Nolwenn Le Guern, à la vièle, d’Erwan Picquet, chanteur baryton et de Miguel Henry à la luth et la guitare renaissance vous présentent à l’occasion de leur venue au château de Pau Ars subtilior, Musique de cour pour le Prince des Pyrénées (1343-1391).

Sur les musiques contemporaines du règne de Gaston Fébus, l’ensemble Doulce Mémoire vous propose des musiques qui se rattachent au style sophistiqué complexe, spéculatif et virtuose que nous nommons aujourd’hui l’Ars subtilior (art plus subtil) sans doute une des musiques les plus étonnantes que l’Occident ait inventées.

Château de Pau

Château de Pau 2 Rue du Château Pau

dernière mise à jour : 2023-02-28 par