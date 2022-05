Concert Arrenilhets Saint-Barthélemy, 2 juin 2022, Saint-Barthélemy.

Concert Arrenilhets Saint-Barthélemy

2022-06-02 – 2022-06-02

Saint-Barthélemy Landes

Concert polyphonie avec le groupe Arrenilhets. Ce sont 5 hemnas vivant dans les Landes qui se sont retrouvées à travers les chants et la musique traditionnelle. Avec enthousiasme et dynamisme, elles font résonner ces chants qui ont traversé les âges. Les histoires d’amour, de bergers et de la vie quotidienne, vous transporteront dans le répertoire des musiques de Gascogne.

Événement organisé par l’association Esquirot dans le cadre de la passem du Seignanx, course relais qui parcourt la Gascogne pour promouvoir la langue locale.

RDV à l’église de Saint-Barthélémy. Tout public. Gratuit.

