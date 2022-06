Concert Arredalh Rampieux Rampieux Catégories d’évènement: Dordogne

Rendez-vous donc le 24 juin, à la Salle des Fêtes de Rampieux, le concert commence à 21h00 et il sera suivi d’un Bal Trad dès 22h30. En surprise pour la soirée de la St Jean, nos amis Mathieu et Wilfried, du Luchonnais nous présente en avant première les chansons de leur tout nouvel album. Nous sommes fiers que le Groupe Oc, Arredalh, nous offre la primeur de ses nouvelles œuvres.

