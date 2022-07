Concert Arredalh Musique et chansons occitanes Saint-Maurin, 18 août 2022, Saint-Maurin.

Concert Arredalh Musique et chansons occitanes

Jardin de l’Abbaye Saint-Maurin Lot-et-Garonne OT Destination Agen

2022-08-18 21:00:00 – 2022-08-18 23:00:00

Saint-Maurin

Lot-et-Garonne

Saint-Maurin

12 12 EUR Arredalh est un groupe du Comminges de la vallée de Luchon qui depuis 2012 chante pour promouvoir la langue et la culture occitanes. Ce duo de jeunes musiciens et chanteurs vous fera chanter, danser et visiter leur pays à travers un répertoire bariolé entre compositions et musiques traditionnelles au son de l’accordéon diatonique, cornemuses, guitare, flûte à trois trous,…

Arredalh est un groupe du Comminges de la vallée de Luchon qui depuis 2012 chante pour promouvoir la langue et la culture occitanes. Ce duo de jeunes musiciens et chanteurs vous fera chanter, danser et visiter leur pays à travers un répertoire bariolé entre compositions et musiques traditionnelles au son de l’accordéon diatonique, cornemuses, guitare, flûte à trois trous,…

Arredalh est un groupe du Comminges de la vallée de Luchon qui depuis 2012 chante pour promouvoir la langue et la culture occitanes. Ce duo de jeunes musiciens et chanteurs vous fera chanter, danser et visiter leur pays à travers un répertoire bariolé entre compositions et musiques traditionnelles au son de l’accordéon diatonique, cornemuses, guitare, flûte à trois trous,…

Les Amis de L’abbaye

Saint-Maurin

dernière mise à jour : 2022-06-29 par OT Destination Agen