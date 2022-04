Concert Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Concert Arreau Arreau, 5 août 2022, Arreau. Concert Arreau place de la mairie ARREAU Arreau

2022-08-05 – 2022-08-05 place de la mairie ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées Concert à Arreau. Place de la mairie, gratuit. Venez partager un moment festif et convivial en musique , danse …avec le groupe “Lo silenci de la flor ” +33 5 62 98 63 15 place de la mairie ARREAU Arreau

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Arreau, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arreau Adresse place de la mairie ARREAU Ville Arreau lieuville place de la mairie ARREAU Arreau Departement Hautes-Pyrénées

Arreau Arreau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arreau/

Concert Arreau Arreau 2022-08-05 was last modified: by Concert Arreau Arreau Arreau 5 août 2022 Arreau Hautes-Pyrénées

Arreau Hautes-Pyrénées