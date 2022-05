Concert Arreau

Concert Arreau, 29 juillet 2022, . Concert Arreau

2022-07-29 – 2022-07-29 Concert à Arreau de 18h à 19h30 puis à partir de 21h. Place de la mairie , gratuit. Venez partager 1 moment festif et convivial en musique , danse…avec le groupe décalage horaire. dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville