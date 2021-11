Concert : Arraya Mourenx, 20 novembre 2021, Mourenx.

Concert : Arraya Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

0 EUR Au profit des associations ARIMOC (Action Réseau Innovation pour les personnes en difficulté Motrice Cérébrale et cognitive) et HRP (Handicap Randonnées Pyrénées).

Au programme, une invitation émotionnelle et musicale au voyage aux quatre coins du grand Sud Ouest et même bien au-delà avec un répertoire “charnègou” de chants traditionnels et contemporains souvent revisités par cette troupe d’amis.

Rotary Club

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

dernière mise à jour : 2021-11-04 par OT Coeur de Béarn