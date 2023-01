Concert : Arraya Lacq Lacq Lacq Catégories d’Évènement: Lacq

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Arraya Lacq, 18 février 2023, Lacq Lacq. Concert : Arraya Chemin des Lavoirs Salle de l’Agora Lacq Pyrénées-Atlantiques Salle de l’Agora Chemin des Lavoirs

2023-02-18 20:30:00 – 2023-02-18

Salle de l’Agora Chemin des Lavoirs

Lacq

Pyrénées-Atlantiques Lacq 5 EUR En véritables troubadours, les vingt compères Salisiens n’ont pas leurs pareils pour emporter le public. Puissants par-ci, taquins par-là, émouvants souvent, drôles et grinçants à la fois, ils font honneur à leur réputation jamais démentie de « semeurs de bonne humeur ». Mais la polyphonie est belle et bien là, présente, nuancée, surprenante… Une balade basque côtoie un traditionnel occitan, alors qu’une jota aragonaise se frotte à un reggae catalan… En véritables troubadours, les vingt compères Salisiens n’ont pas leurs pareils pour emporter le public. Puissants par-ci, taquins par-là, émouvants souvent, drôles et grinçants à la fois, ils font honneur à leur réputation jamais démentie de « semeurs de bonne humeur ». Mais la polyphonie est belle et bien là, présente, nuancée, surprenante… Une balade basque côtoie un traditionnel occitan, alors qu’une jota aragonaise se frotte à un reggae catalan… +33 5 59 12 30 40 Office de tourisme Coeur de Béarn arraya

Salle de l’Agora Chemin des Lavoirs Lacq

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Lacq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lacq Adresse Lacq Pyrénées-Atlantiques Salle de l'Agora Chemin des Lavoirs Ville Lacq Lacq lieuville Salle de l'Agora Chemin des Lavoirs Lacq Departement Pyrénées-Atlantiques

Lacq Lacq Lacq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacq-lacq/

Concert : Arraya Lacq 2023-02-18 was last modified: by Concert : Arraya Lacq Lacq 18 février 2023 Chemin des Lavoirs Salle de l'Agora Lacq Pyrénées-Atlantiques Lacq Lacq, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Lacq Lacq Pyrénées-Atlantiques