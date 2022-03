CONCERT ARNOLD POL À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 27 mars 2022, Baugé-en-Anjou.

CONCERT ARNOLD POL À BAUGÉ Centre Culturel René d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

2022-03-27 17:30:00 – 2022-03-27 Centre Culturel René d’Anjou Baugé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Avec son univers Electro funk, Arnold Pol mélange la force de l’électro, la folie de funk et la liberté du live.

Arnold Pol est accompagné sur scène de Fred Kus et ses gimmicks rock de guitare, et de Fredy Rossato et ses grooves de Batterie.

La 2ème partie du concert présentera un partage de la scène entre Arnold Pol et les élèves saxophonistes du territoire : 100 saxophoniste sur scène !

ecoledemusique@baugeoisvallee.fr +33 7 88 93 41 69

