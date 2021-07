Concert : Arnaud Ribot Uffholtz, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Uffholtz.

Concert : Arnaud Ribot 2021-07-22 – 2021-07-22

Uffholtz Haut-Rhin Uffholtz

Auteur-compositeur-interprète. Avec le sourire, la légèreté et la liberté du troubadour, il propose d’entrer dans un univers où l’humour et

une vraie ferveur à raconter la vie sont de mise. Embarquez dans une expérience où nostalgie et simplicité vous ouvriront le cœur.

+33 3 89 83 06 91

