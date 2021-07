Concert Arnaud Ciapolino Pouldreuzic, 31 juillet 2021, Pouldreuzic.

Concert Arnaud Ciapolino 2021-07-31 21:00:00 – 2021-07-31 22:00:00 Chapelle de Penhors 6 Chemin des Mendiants

Pouldreuzic Finistère

Jazz & musiques du monde.

Flûtiste aux qualités musicales reconnues, Arnaud Ciapolino aborde la scène avec énergie et convivialité. L’invitation est claire : « Un voyage dans un espace musical créatif et contemporain, à la découverte des flûtes lyriques, libérées, aux sonorités multiples vivantes et actuelles ».

info@arnaudciapolino.com +33 6 30 87 57 51 http://www.arnaudciapolino.com/

