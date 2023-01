CONCERT – ARNAUD ASKOY Quillan Quillan A.D.T. de l'Aude / OTI Pyrénées Audoises Quillan Catégories d’Évènement: Aude

Aude Quillan EUR 10 RDV à l’Espace Cathare dès 20 h pour prendre vos places (10 €) et à 21 h commence le concert. Ancien inspecteur de police dans les stups, Arnaud Askoy est devenu le sosie de Jacques Brel. Il travaille sa ressemblance frappante avec le chanteur pour effectuer son activité. Dans “La promesse Brel”, l’artiste redonne vie au Grand Jacques. +33 4 68 20 00 44 https://www.facebook.com/EspaceCathareQuillan/ Quillan

