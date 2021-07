Armentières Armentières / Médiathèque L'albatros Armentières, Nord Concert Armentières / Médiathèque L’albatros Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Armentières / Médiathèque L'albatros, le samedi 9 octobre à 16:00

Présélectionnés aux iNOUïs du Printemps de Bourges 2021 Picardie Coïncidence humaine et musicale, introspection et réalité romancée, depuis 4 ans le trio catalogue, archive et cueille la vie courante… Propre à eux, une empreinte à trois, singulière, qui se façonne dans le temps pour faire naître des compositions brutes, des scènes de vies dans lesquelles se croisent mauvaises rencontres, leçons d’amitiés et confessions amoureuses. Trio (chant, guitare / batterie, percussions / basse)

Gratuit en accès libre

Concert blues'n'soul présenté par Live Entre Les Livres et l'association Dynamo vous. Armentières / Médiathèque L'albatros Rue Paul Pouchain, 59280 Armentières

2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T18:00:00

