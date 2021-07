Giat Giat Giat, Puy-de-Dôme Concert Arizona musique trad Giat Giat Catégories d’évènement: Giat

Puy-de-Dôme

Concert Arizona musique trad Giat, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Giat. Concert Arizona musique trad 2021-07-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-17 22:00:00 22:00:00 La Fermanerie Jeandaleix

Giat Puy-de-Dôme Giat En plein air – Un violon, un accordéon, deux voix. Repas possible sur réservation à la Table Paysanne. Ce duo plonge ses racines dans le bal et en tire des mélodies qu’il réarrange librement. contact@lafermanerie.com +33 6 07 83 99 06 http://www.lafermanerie.com/ dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails
Lieu Giat Adresse La Fermanerie Jeandaleix Ville Giat