CONCERT ARIOSO Salle des fêtes Guy Hallet Tinqueux, dimanche 11 février 2024.

CONCERT ARIOSO Comment mieux commencer un dimanche qu’avec un concert symphonique ? Chaque année, l’ensemble Arioso nous régale en nous offrant ce réveil en musique. Dimanche 11 février, 10h00 Salle des fêtes Guy Hallet Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T10:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T10:30:00+01:00

ARIOSO

Événement unique lors du Marché de la poésie

Comment mieux commencer un dimanche qu’avec un concert symphonique ? Chaque année, l’ensemble Arioso nous régale en nous offrant ce réveil en musique.

*Gratuit / Sans réservation

Salle des fêtes Guy Hallet rue de la Croix Cordier, Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://fetedelapoesiejeunesse.com/programme-2023/ »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@creationspourlenfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326081326 »}]

musique concert