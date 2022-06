Concert Arias Baroques avec Mathieu SALAMA Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: 22700

Perros-Guirec 22700 Arias Baroques Airs pour Farinelli » contre-ténor Mathieu Salama et ses musiciens. Concert avec Mathieu Salama le contre-ténor à la voix d’or accompagné par des musiciens d’exception :

Au théorbe et à la guitare Olivier Pelmoine.

À la viole de gambe Bruno Ange

Au programme : Vivaldi, Handel, Bach, Purcell, Dowland… Un hommage aux castrats et à l’age d’or Samedi 6 août à 20H30 en l’Église Saint-Jacques Perros-Guirec

Billetterie sur place : 15€ ou en prévente

