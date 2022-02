Concert « Aria Pirenèus »création de Michel Fenasse Amat Cambo-les-Bains, 29 avril 2022, Cambo-les-Bains.

Concert « Aria Pirenèus »création de Michel Fenasse Amat Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains

2022-04-29 – 2022-04-29 Église Saint-Laurent Place de l’Église

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du 6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga.

Un voyage musical sur les Chemins de Compostelle.

En composant des musiques pour quelques-uns des plus beaux poèmes basques, catalans, espagnols, français et occitans, il glorifie les différentes identités, cultures et langues de ces belles montagnes.

Équipe artistique :

> Michel Fenasse-Amat, piano et chant,

> Chœur Lagunak Abesbatza,

> Ramuntxo Luberriaga, ténor,

> Ensemble instrumental (piano, accordéon, txistu, mandolines et guitares de l’Estudiantina de Ciboure).

Aria Pirenèus

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains

