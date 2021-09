Argilliers Argilliers Argilliers, Gard Concert Argilliers Argilliers Catégories d’évènement: Argilliers

Gard

Concert Argilliers, 18 septembre 2021, Argilliers. Concert 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00 Ecole Cour de l’école

Argilliers Gard Argilliers Concert caritatif gratuit avec participation libre au chapeau pour l’association le geste d’amour dont l’objectif est de venir en aide aux enfants victimes de tsunami sur l’Ile de Sumatra. sretcie@gmail.com +33 6 58 01 06 00 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Argilliers, Gard Autres Lieu Argilliers Adresse Ecole Cour de l'école Ville Argilliers lieuville 43.97874#4.49787