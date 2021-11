Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne, Mayenne CONCERT ARCHIMÈDE Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne

Mayenne

CONCERT ARCHIMÈDE Martigné-sur-Mayenne, 4 décembre 2021, Martigné-sur-Mayenne.
Salle de Loisirs Route de La Bazouge-des-Alleux

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04 22:30:00

12 EUR
Nommés deux fois aux Victoires de la musique, Archimède repart cette fois sur les routes accompagnés de deux musiciens, à fin de prêcher la bonne parole pop. Concert au profit de l'AFM Téléthon, organisé par l'association Sacé Martigné Téléthon. Les frères Boisnard au sommet de la pop française!
info@valleedehautemayenne.fr +33 2 43 04 19 37
https://www.facebook.com/telethonsacemartigne/

Détails Catégories d’évènement: Martigné-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Martigné-sur-Mayenne Adresse Salle de Loisirs Route de La Bazouge-des-Alleux Ville Martigné-sur-Mayenne lieuville Salle de Loisirs Route de La Bazouge-des-Alleux Martigné-sur-Mayenne