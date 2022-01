Concert « Archangel » Notre-Dame de Grâce de Passy, 19 janvier 2020, Paris.

Concert « Archangel »

Notre-Dame de Grâce de Passy, le dimanche 19 janvier 2020 à 15:30

« Archangel » ————- Les **Voix d’Île-de-France** et le **chœur Roland de Lassus** annoncent le concert « ARCHANGEL », avec des œuvres de deux compositeurs anglais, l’un contemporain, Patrick Hawes, l’autre baroque, Henry Purcell. Les œuvres seront interprétées par les deux chœurs, tour à tour indépendamment et conjointement, avec un accompagnement de cordes et harpe, avec les solistes Marine Beelen (soprano), Marie-Aline Louet (mezzo soprano), Louis-Héol Castel (ténor) et Aurélien Pernay (basse). Direction Luciano Bibiloni et Catherine Charles. **Henry Purcell** (1659-1695), auteur de plus de 500 œuvres, allie dans son œuvre la tradition anglaise et les avancées novatrices des musiques françaises et italiennes. Il compose l’hymne « Rejoice in the Lord always » (aussi connu sous le nom de « Bell anthem ») entre 1682 et 1685, et « O sing unto the Lord a new song » en 1688. **Patrick Hawes** est un compositeur anglais né 1958 à Grimbsy (Grande Bretagne). Sa première œuvre, l’oratorio « The Wedding at Cana » est créée en 1990. Il publie en 2009 « Song of Songs » d’après le Cantique des Cantiques, et en 2014 « Angel » dont est extrait « Archangel Suite ». Son œuvre est généralement inspirée par la beauté de la nature, la littérature et le patrimoine anglais ainsi que sa foi chrétienne. « Song of Songs », suite de chorals avec soprano soliste qui exprime toute la gamme des émotions amoureuses et utilise les métaphores qui préfigurent le langage de la spiritualité chrétienne. « Archangel Suite » présente les quatre archanges, chacun individualisé par une voix soliste dialoguant avec le chœur : Michaël le guerrier, Raphaël le tendre guérisseur, Gabriel le messager et Uriel, celui qui doit rendre la compréhension spirituelle accessible aux hommes.

Notre-Dame de Grâce de Passy 8-10 rue de l’Annonciation Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-19T15:30:00 2020-01-19T17:30:00