2023-01-28 21:00:00 – 2023-01-28

Hautes-Pyrénées Barèges Bien chères toutes, bien chers tous, c’est avec une grande fouge, une immense joie, empreinte de solennité, que les chamans du Pays Toy ont annoncé un séisme qui allait se produire à Barèges et dont l’épicentre serait “Le Canard Déchaîné”. En effet, un pic festif naîtra de la rencontre des plaques tectoniques des groupes “Arapaho”, “Violent Dogs” et vous public impatient et avide de vivre un concert bien vivant et ultra boosté par l’énergie du punk hardcore, mais aussi de vous laisser emporter par les mélopées d’un folk-rock du terroir.

Tapas et pizzas au comptoir, sur les tablettes, debout, partout.

Pas de service restauration.

le.canard.dechaine.bareges@gmail.com +33 5 62 91 18 45

