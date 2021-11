Miramas Eglise Saint-Louis Bouches-du-Rhône, Miramas Concert : Aragorn Eglise Saint-Louis Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Concert : Aragorn

Eglise Saint-Louis, le vendredi 10 décembre à 20:30

Eglise Saint-Louis, le vendredi 10 décembre à 20:30

Concert de la compagnie ARAGORN ——————————- ### 20h30 à l’église Saint-Louis 5 musiciens fêtent la Provence à la période de Noël. Un voyage mélodieux aux sons de la flûte de pan, cornemuse, violon, guitare, tambour. Entrée libre gratuite.

Concert celtique, médiévale, provençale et irlandaise

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00

